Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth muss künftig ohne ihren Kapitän Branimir Hrgota auskommen. Der Schwede wird seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Franken damit nach sieben Jahren verlassen. Der Stürmer war "einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vergangenheit", wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Der 33-Jährige habe ein Angebot der Fürther zur Ausweitung des Arbeitspapiers nicht angenommen. Wohin Hrgota wechseln wird, das wurde zunächst nicht bekannt.