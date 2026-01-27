Kritik am Remigrationskonzept

Am Vortag wurde der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner von führenden Thüringer AfD-Politikern im Landtag empfangen. Am Abend trat er in einer Gaststätte in Erfurt auf. Sellner bezieht auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund in sein sogenanntes Remigrationskonzept ein, wenn diese sich nicht assimiliert (angeglichen oder angepasst) hätten. Er will solche Staatsbürger nach eigenen Angaben zwar nicht abschieben lassen, aber mit Druck dazu bewegen, zu gehen. Das Bundesverwaltungsgericht sieht in Sellners Ideen einen Verstoß gegen die vom Grundgesetz geschützte Menschenwürde.