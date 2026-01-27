Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagspräsident Thadäus König und Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) haben in ihren Reden zum Holocaust-Gedenktag Bezug zum Besuch des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner genommen und das Konzept der Remigration kritisiert. "Wenn eine Fraktion am Vortag des Gedenktages einen rechtsextremen Aktivisten empfängt und sich mit ihm über menschenverachtende Pläne austauscht, so zeigt uns das, dass wir wachsam sein müssen", sagte König bei einer Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Landtags.