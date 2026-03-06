Wer die ehemalige Büchsenmacher-Werkstatt von Gerhard Linß zum ersten Mal betritt, der fühlt sich in der Zeit zurückversetzt. Hier stehen noch Maschinen, die aus der Gründerzeit des Unternehmens stammen. Beispielsweise ein Wirbelböckchen, das sicherlich schon 150 Jahre auf dem Buckel hat. Auch wenn das nicht das Optimum ist, Torsten Retz ist froh darüber, dass er hier eine neue Bleibe für seinen Betrieb gefunden hat.