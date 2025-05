Nach Schüssen in Washington: Gefährdung jüdischer Einrichtungen in Bayern nicht erhöht

München (dpa/lby) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington gibt es derzeit keine konkreten Erkenntnisse auf Gefährdungen jüdischer Einrichtungen in Bayern. Das teilte das bayerische Innenministerium auf dpa-Anfrage mit. Die Sicherheitslage werde deshalb von der bayerischen Polizei als unverändert angesehen. Aktuell gehe man davon aus, dass es sich um eine lokale Eskalation in Washington gehandelt habe. Die bayerischen Sicherheitsbehörden stünden mit den Sicherheitsbehörden des Bundes im engen Austausch.