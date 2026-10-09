Berngau/München - Nach den tödlichen Schüssen eines Sportschützen auf zwei Verwaltungsmitarbeiter in Berngau spricht der Geschäftsführer des Bayerischen Sportschützenbunds (BSSB) von einem absoluten Einzelfall. "Eine derartige Einzeltat ist mit keinem Gesetz der Welt zu verhindern", sagte BSSB-Geschäftsführer Alexander Heidel der Deutschen Presse-Agentur.



Heidel bezeichnete den Vorfall bei einer Waffenkontrolle, bei dem zwei Mitarbeiter des Landratsamts in Neumarkt in der Oberpfalz getötet wurden, als "schlimme Tragödie" und sprach im Namen des Verbandes den Familien der Opfer sein Beileid aus.