Loipen im Erzgebirge in Vorbereitung

"Mit den neuen Schneefällen präsentiert sich das Erzgebirge wieder winterlich schön", erklärte eine Sprecherin des Tourismusverbands Erzgebirge. Die großen Skigebiete wie Eibenstock, Oberwiesenthal oder Altenberg haben geöffnet und bieten für Snowboarder und Ski Alpin gute Pistenbedingungen. Langläufer müssen sich jedoch noch etwas gedulden: Die Loipen sind bislang nicht flächendeckend präpariert. Für eine durchgehend gut gepflegte Strecke fehle es hier noch etwas an Schnee.