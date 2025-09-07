Nachdem Project Unplugged am vergangenen Samstag in der Neideck-Ruine das Publikum begeistert haben, wird das Ensemble aus zehn erstklassigen Musikern am 13. September in der Kirche St. Michael in Gehren auftreten. Die Besucher erwartet ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) ein rund zweieinhalbstündiges Konzert. Und zwar für einen guten Zweck: Eintritt und Umsatz des Abends fließen in die Kasse des Fördervereins Schinkelnormalkirche. Das Geld soll für die Reparatur der 1895 eingebauten Orgel verwendet werden, an der der sprichwörtliche Zahn der Zeit genagt hat. Der Verein möchte die Kirche zudem nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für Kulturinteressierte öffnen. Ein Vorhaben, das man mit dem Konzert am kommenden Samstag eindrucksvoll umsetzt.