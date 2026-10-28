Der Tegut-Markt in Oberhof ist Geschichte. Wie viele andere betroffene Märkte schließt er zum 29. Oktober. Damit steht die Rennsteigstadt zunächst ohne Einkaufsmarkt da, denn der Umbau zum geplanten Netto-Discounter geht nicht über Nacht. Während die Oberhofer Gewerbetreibenden auf diese Versorgungslücke schnell reagiert haben, ist eine andere Frage noch ungelöst: Was wird aus der Poststelle, die bisher im Eingangsbereich des Teguts untergebracht war? Fest steht, Netto wird sie nicht übernehmen. Eine andere Option wird derzeit geprüft.