Homann verteidigte auch eine Zusammenarbeit mit Sachsens BSW-Fraktion, nachdem das BSW in Sachsen-Anhalt Gespräche mit der AfD ins Auge fasst und Parteigründerin Wagenknecht sich wiederholt für eine Zusammenarbeit mit der Partei ausgesprochen hat. "Das BSW ist nicht die AfD", sagte Homann im Gespräch mit der Zeitung. In Sachsen habe die Fraktion gezeigt, dass sie an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sei. Die AfD habe in Sachsen im Gegenzug bislang jede Möglichkeit genutzt, "diese Demokratie zu destabilisieren".