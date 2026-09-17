Dresden (dpa/sn) - Nach dem starken AfD-Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt hat Sachsens SPD-Chef Henning Homann den Kurs der schwarz-roten Minderheitskoalition im Freistaat verteidigt. Es gebe seit Jahren einen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen und Parteien. Die amtierende Minderheitsregierung, die wechselnde Mehrheiten im Dresdner Landtag organisiert, funktioniere aber "überraschend gut", sagte Homann der "Freien Presse". Mit wechselnden Mehrheiten bleibe die Koalition handlungsfähig.
Nach Sachsen-Anhalt-Wahl SPD-Chef verteidigt Sachsens Kurs: "BSW ist nicht die AfD"
dpa 17.09.2026 - 07:11 Uhr