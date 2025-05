Wegen des Defekts seien von Dienstagnachmittag bis in die Nacht hinein alle Fernverkehrszüge zwischen München und Nürnberg über Donauwörth oder Augsburg umgeleitet worden, sagte eine Bahnsprecherin. "Das hat zur Folge, dass der Halt Ingolstadt Hauptbahnhof entfällt und sich die Fahrzeit um etwa 30 Minuten verlängert", teilte ein Bahnsprecher am Dienstag mit. Es kam daher zu Verspätungen und Teilausfällen auf der vielbefahrenen Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg. Der Grund für die am Nachmittag aufgetretene Störung blieb weiterhin zunächst unklar.