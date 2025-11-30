München/Weitramsdorf - Nach einer rund 270 Kilometer langen Taxifahrt von der Münchner Allianz-Arena nach Oberfranken hat ein 21-Jähriger die fällige Rechnung nicht bezahlt – und ist geflüchtet. Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann ausgestiegen und weggelaufen. Die Polizei spürte den jungen Mann jedoch kurz darauf auf – und fand ihn bei seinen Eltern. Geld habe er keins gehabt, zudem sei er unter Drogeneinfluss gewesen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Betrugs ermittelt.