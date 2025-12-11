Nach Rückzug: Neuer Job für Ex-SPD-Führungsmann Kevin Kühnert

Mit Ex-Oberstaatsanwältin für saubere Finanzen

"Als ich Finanzwende gegründet habe, hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass hier mal ein ehemaliger SPD-Generalsekretär arbeitet – gemeinsam mit einer ehemaligen Oberstaatsanwältin wie Anne Brorhilker und mit sehr vielen anderen engagierten Menschen." Dem Aufbau einer Bürgerbewegung mit unterschiedlichen Köpfen komme man nun immer näher, Kühnerts Stelle sei eine von 15 neuen in dem Verein. Die frühere Kölner Oberstaatsanwältin Brorhilker war 2024 zu Finanzwende gekommen.