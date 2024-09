Anja Schmuck hat aus beruflichen und privaten Gründen zum 31. August den Rückzug aus der Kommunalpolitik angetreten. Das machte der Kaltennordheimer Bürgermeister in der Stadtratssitzung am Montagabend öffentlich – als Vertreter des Ortsteiles Melpers hatte in der Stadtratssitzung schon Manuel Tügend Platz am Gästetisch genommen. Er ist stellvertretender Ortsteilbürgermeister und wird die eben erst wiedergewählte Ortsteilchefin bis zu einer Neuwahl vertreten. Diese ist üblicherweise innerhalb eines Vierteljahres nötig, den Wahltermin setzt die Kommunalaufsicht fest. Für die Melperser heißt es also wahrscheinlich in Kürze: Bitte wieder an die Wahlurne!