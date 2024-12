Die 36-Jährige, die in ihrer Laufbahn unter anderem die Grand-Slam-Turniere bei den Australian Open, US Open und in Wimbledon gewonnen hatte, arbeitet künftig mit zwei ihrer ehemaligen Trainer zusammen: Rainer Schüttler ist Teamkapitän beim Billie Jean King Cup, der früher Fed-Cup hieß. Torben Beltz wurde jüngst als Chef-Bundestrainer Damen beim DTB vorgestellt.