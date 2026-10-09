Seit August war die B 285 zwischen Dermbach und dem Abzweig Hartschwinden voll gesperrt, weil Unwetterschäden beseitigt werden mussten. Die Arbeiten dauerten wesentlich länger als ursprünglich geplant – voraussichtlich bis Freitag, 16. Oktober, hieß es zuletzt von Behördenseite. Seit Mittwoch dieser Woche ist die Bundesstraße aber nun bereits wieder befahrbar. Sang und klanglos, ohne öffentliche Ankündigung, wurde die Vollsperrung aufgehoben.