Nach Rettungsaktion: Seilbahn in Österreich nach Sturm-Unglück wieder in Betrieb

Bahn wurde überprüft und repariert

Seitdem stand der Betrieb der Seilbahn still. In den vergangenen Wochen seien alle sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft, repariert oder erneuert worden, teilten die Stadt Dornbirn und die Seilbahngesellschaft mit. Dazu gehörten Seile, Laufwerke und Kabinen, hieß es. Vorkehrungen seien getroffen worden, damit solch ein Vorfall nicht noch einmal passiere, sagte der Betriebsleiter. Alle Risiken könnten aber niemals völlig ausgeschlossen werden, fügte er hinzu.