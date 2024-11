Nach «Remigrations»-Beschluss: Türkische Gemeinde fordert AfD-Verbot

München (dpa/lby) - Die Türkische Gemeinde in Bayern fordert angesichts eines AfD-Beschlusses für eine "bayerische Resolution für Remigration" ein Verbot der Partei. Die Forderung nach der "Reintegration von Personengruppen mit schwach ausgeprägter Integrationsfähigkeit" richte sich nicht nur gegen straffällig gewordene Asylbewerber, sondern pauschal gegen Menschen, die allein aufgrund ihres Namens, ihres Aussehens oder ihrer Religion nicht in das Weltbild der AfD passten, teilte deren Vorsitzender Vural Ünlü in München mit.