Nach Rekordwerten im Juni: Was Bayern mit der neuen Hitzewelle erwartet

München (dpa/lby) - Eine weitere Hitzewelle bringt in den kommenden Tagen vor Beginn der Sommerferien viele Menschen in Bayern ins Schwitzen. Am Donnerstag könnten die Höchstwerte am Unteren Main wieder an der 40-Grad-Celsius-Marke kratzen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch im Rest des Freistaats dürfte es dann mit Höchstwerten von 33 Grad und mehr wieder heiß werden. Selbst auf 2.000 Metern Höhe seien noch Temperaturen von 22 Grad Celsius möglich, auf der Zugspitze immerhin 14 Grad.