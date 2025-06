Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen wird 52 000 Euro zusätzlich im laufenden Haushaltsjahr 2025 direkt an die Schulen ausschütten, die besonders stark unter den Auswirkungen der Reinigungsproblematik zu Jahresbeginn gelitten haben. Darauf haben sich Landrätin Peggy Greiser und die Fraktionschefs aller Kreistagsfraktionen beziehungsweise deren Stellvertreter in der jüngsten Sitzung des Ältestenrates einmütig verständigt. Birgit Noll (AfD), Ralf Liebaug (CDU), Christoph Zimmermann (SPD), Ronny Römhild (Freie Wähler), Christian Horn (Fraktion Die Linke-PIRATEN/ÖDP) sowie der Kreistagsvorsitzende Erik Thürmer (CDU) befürworteten dabei ausdrücklich den Vorschlag der Verwaltung. „Damit setzen wir – Landratsamt und Kreistag – gemeinsam ein Zeichen der Wertschätzung für das große Verständnis, das viele Schulgemeinschaften in einer sehr schwierigen Zeit aufgebracht haben – zum Teil sogar weit über das normale Maß hinaus mit Arbeitseinsätzen von Lehrern, Schülern, Eltern und Fördervereinen, die selbst Hand angelegt haben“, so Landrätin Greiser. Ihren Worten zufolge profitieren 28 der 54 Schulen im Landkreis. Die Finanzspritze staffelt sich nach der Anzahl der Schüler.