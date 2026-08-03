München - Fußball-Regionalligist TSV 1860 München hat Moritz Seiffert (25) verpflichtet. Der vielseitig einsetzbare Spieler hat nach Vereinsangaben einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben. Der gebürtige Bremer kann für Viktoria Berlin, den FC Ingolstadt 04 und Erzgebirge Aue auf insgesamt 92 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zurückblicken. Dazu kommen noch weitere 48 Begegnungen in den Regionalligen Nordost und Nord für Viktoria Berlin und Jeddeloh II.