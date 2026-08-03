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Nach Regionalliga-Start Nächster Zugang bei 1860 München: Seiffert kommt

Die Münchner Löwen haben einen neuen Spieler: Moritz Seiffert bringt sogar Drittliga-Erfahrung mit nach Giesing.

Nach Regionalliga-Start: Nächster Zugang bei 1860 München: Seiffert kommt
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Einer für die Löwen: Moritz Seiffert (r). (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

München - Fußball-Regionalligist TSV 1860 München hat Moritz Seiffert (25) verpflichtet. Der vielseitig einsetzbare Spieler hat nach Vereinsangaben einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieben. Der gebürtige Bremer kann für Viktoria Berlin, den FC Ingolstadt 04 und Erzgebirge Aue auf insgesamt 92 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zurückblicken. Dazu kommen noch weitere 48 Begegnungen in den Regionalligen Nordost und Nord für Viktoria Berlin und Jeddeloh II.

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"Die Löwen sind ein Verein, über den in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus gesprochen wird", wurde Seiffert zitiert. "Ich bin glücklich, jetzt ein Teil davon zu sein."

Die Münchner waren am Wochenende mit einem Unentschieden beim 1. FC Schweinfurt (2:2) in die Saison der Regionalliga Bayern gestartet.