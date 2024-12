Moody's attestierte dem Land eine "politische Fragmentierung", die eine deutliche Haushaltsstärkung eher verhindern könnte. Keines der politischen Lager in Frankreich hat in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit. Koalitionen sind in dem Land eher unüblich. Das Land steht politisch in drei große Blöcke geteilt da: Macrons Mitte-Kräfte, das linke Lager sowie Marine Le Pens Rechtsnationale. "Es gibt jetzt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Regierung das Haushaltsdefizit über das nächste Jahr hinaus entscheidend verringern wird", teilte Moody's mit.