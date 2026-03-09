Norris sorgt sich um die Sicherheit

Weltmeister Lando Norris, der die neue Formel 1 während der Tests noch verteidigt hatte, führte wiederum Sicherheitsbedenken an und begründete das mit den Tempounterschieden. Ein Beispiel lieferte der Start, als Franco Colapinto im Alpine gerade noch um den fast liegengebliebenen Racing Bull von Liam Lawson manövrieren musste.

Viel zu hektisch fand Norris das erste Saisonrennen. "Es ist ein Chaos, es kommt zu schweren Unfällen. Man fährt und wartet nur darauf, dass etwas passiert und etwas schrecklich schiefgeht", meinte Norris, der vor Verstappen Fünfter wurde.

"Jeder schaut immer nur auf sich selbst"

Situationsbedingt sprach der 35. Weltmeister der Formel-1-Geschichte von Unterschieden "von 30, 40 oder 50 km/h. Wenn jemand bei diesem Tempo einen trifft, fliegt man durch die Luft, landet über dem Zaun und fügt sich selbst und möglicherweise auch anderen großen Schaden zu. Das ist eine ziemlich schreckliche Vorstellung", sagte Norris.

Während er keine Aussicht auf schnelle Abhilfe sieht, appellierte Verstappen an Motorsport-Weltverband Fia und Formel-1-Geschäftsführung, schnell für Änderungen zu sorgen. Aber wollen das alle? "Jeder schaut immer nur auf sich selbst. Wir sind in dieser Hinsicht alle egoistisch", räumte Russell ein.

Die alten Wagen verursachten Rückenschmerzen

Der Engländer erinnerte an die sogenannten Ground-Effekt-Wagen der Vorgängergeneration, die aufgrund ihrer aerodynamischen Besonderheit auf dem Asphalt teils heftig hüpften. "Alle hatten davon Rückenschmerzen und die Fahrer haben sich darüber beschwert", sagte Russell.

Der Mercedes-Teamchef findet die aktuelle Kritikwelle ebenfalls nicht ganz angebracht. "Wir neigen dazu, sehr nostalgisch zu sein, wenn wir auf vergangene Ereignisse zurückblicken", sagte Wolff, der sich natürlich selber freut, dass sein Rennstall die neuen Regularien schon jetzt sehr erfolgreich umzusetzen scheint.

Die Fans entscheiden mit

Anpassungen im Reglement hält Wolff aber nicht für ausgeschlossen. "Wir müssen die Fans begeistern, deshalb müssen wir uns einfach das Produkt ansehen", sagte der Österreicher. "Und wenn es angepasst werden muss, wenn wir etwas ändern müssen, dann haben wir meiner Meinung nach in der Formel 1 die Flexibilität, solche Entscheidungen immer zu treffen."