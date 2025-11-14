Nach der Razzia bei einem Ilmenauer AfD-Stadtrat und -Kreistagsmitglied am Donnerstag hat der betroffene Lokalpolitiker die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Dem MDR sagte er, er habe mit Terrorismus nichts zu tun. Das Landeskriminalamt habe an mehreren Orten Computer, Smartphones und Datenträger mitgenommen. Er habe die Geräte freiwillig entschlüsselt und hoffe, alles schnell wiederzubekommen, wenn die Vorwürfe entkräftet seien. Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion ließ der Politiker bisher unbeantwortet.