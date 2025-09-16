2016 ist zum letzten Mal ein Spiel im Werner-Bergmann-Stadion ausgetragen worden. Das hat sich nun geändert. Die Stadt Hildburghausen und ihr größter Verein, der FSV Eintracht Hildburghausen, haben gemeinsam die Spielstätte saniert. „Nun kommt es auf die Pflege an“, sagt Bürgermeister Patrick Hammerschmidt. Man sei sich der besonderen Lage bewusst, dass hier die Stadt und der Verein gemeinsam an einem Strang ziehen müssen.