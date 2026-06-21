Nach Rahmenabkommen Libanon-Konflikt droht den Iran-Deal zu kippen

Warum beharrt der Iran so auf der Verknüpfung von einem erfolgreichen Abkommen mit der Lage im Libanon?

Die Hisbollah dient derzeit als das größte und wichtigste Einflussinstrument des Irans in der Region. Mit ihr hofft Teheran, sein strategisches Ziel verwirklichen zu können, die islamische Revolution zu exportieren. Eine Entkopplung wäre daher strategisch nachteilig, da sie den eigenen Handlungsspielraum schwächen würde. Libanon und die Hisbollah sind für den Iran daher enorm wichtige Verhandlungspunkte.

Wie groß ist der politische Schaden für Trump?

Trump hatte im Iran-Krieg einen schnellen Erfolg versprochen. Dass er fast vier Monate nach Kriegsbeginn keine dauerhafte Lösung präsentieren kann, setzt ihn innenpolitisch unter Druck. Hinzu kommt, dass er das Rahmenabkommen als diplomatischen Durchbruch gefeiert hat.

Die meisten Amerikaner stehen dem Krieg mit Skepsis gegenüber, und Trumps Beliebtheitswerte litten seit Kriegsbeginn erheblich. Mit Blick auf die Zwischenwahlen im November sorgt das auch in seiner Partei für Nervosität. Erste Republikaner bezweifeln zudem öffentlich, ob das Rahmenabkommen dem Iran nicht zu viele Zugeständnisse macht, etwa mit Blick auf den Wiederaufbaufonds oder gelockerte Sanktionen.

Warum ist die Straße von Hormus ein so starkes Druckmittel?

Die Meerenge ist kaum mehr als 50 Kilometer breit und eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas. Normalerweise passiert rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels die Straße. Durch den Krieg im Iran kam der Verkehr jedoch über weite Strecken zum Erliegen, was die Ölpreise steigen ließ.

Schon Drohungen oder einzelne Angriffe etwa mit Schnellbooten können den Schiffsverkehr empfindlich stören. Betroffen wären nicht nur die Golfstaaten, sondern auch die globalen Energiemärkte und Finanzmärkte. Damit ist die Passage ein äußerst wirksames Druckmittel.

Kann es überhaupt eine Lösung geben? Das sagt ein Experte

Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Trita Parsi vom Quincy Institute stellt der Libanon für den Iran eine rote Linie dar. Teheran werde keine weitere Waffenruhe wie in Gaza akzeptieren, die löchrig sei wie ein "Schweizer Käse" und in der Israel einfach weiter nach Belieben vorgehe, sagte er dem Sender CNN.

Er glaube zwar nicht, dass der Iran die Straße von Hormus wie angedroht wieder vollständig schließen werde. "Doch sie wedeln kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde mit dieser Waffe, um zu signalisieren, dass sie es absolut ernst meinen mit der Forderung, dass Israel seine Angriffe einstellen muss." Parsi ist überzeugt: Der Iran wird darauf bestehen, dass sich Israel nach Ende der 60-Tage-Frist aus dem Libanon zurückzieht.