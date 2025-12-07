Es beginnt noch im Gerichtssaal, nur Minuten nachdem die Thüringer AfD-Landtagsfraktion im Streit um die Juristenausbildung im Land mal wieder eine Niederlage vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaats erlitten hat. Nicht immer ist das so. Die obersten Richter Thüringens hatten zum Beispiel auf Antrag der AfD im Sommer 2020 das von Rot-Rot-Grün beschlossene Paritätsgesetz gekippt, das zu mehr Gleichberechtigung zwischen Männer und Frauen in der Politik führen sollte. Damit hatte die AfD dem Bündnis aus Linken, SPD und Grünen seine wohl empfindlichste juristische Niederlage beigebracht; nicht gänzlich unerwartet, immerhin war das Gesetz schon vor seiner Verabschiedung unter Juristen ziemlich umstritten gewesen.