Erik Lesser konnte kein Urteil fällen. Ein Urteil über seine Nachfolgerin Dorothea Wierer als ARD-Biathlon-Expertin. „Ich war am vergangenen Wochenende unterwegs und konnte die Rennen beim Loop One in München leider nicht verfolgen“, sagte Lesser auf Nachfrage. Die Biathlon-Diva aus Südtirol hatte den eloquenten, offenen TV-Experten aus Oberhof beerbt, nachdem Lesser im Frühjahr als Trainer eine neue Funktion im Deutschen Skiverband übernommen hatte.