Nach positivem Test: Victoria Carl: „Es ist sehr, sehr hart“

Nach den zwei Wettkämpfen habe ich nur noch gehustet und wollte nachts nur noch schlafen und habe das Medikament dann eingenommen.

Jetzt bist du normalerweise umsorgt und im DSV-System mit Mannschaftsärzten, mit Betreuern, die die Regularien kennen, die wissen, was im Spitzensport notwendig ist, was erlaubt ist und was vor allem eben nicht erlaubt ist. Hast du dir Gedanken gemacht, als du zu dem Truppenarzt gegangen bist? Es war ja ein internationaler Wettkampf.

Genau, ich bin medizinisch versorgt worden und bin natürlich davon ausgegangen, dass die genauso professionell wie der DSV agieren und dass ich da nur Medikamente bekomme, die man nehmen darf.

Das heißt, dir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass du irgendetwas Verbotenes tust?

Ja, mir war das definitiv nicht bewusst. Ich habe mich komplett darauf verlassen.

Jetzt bist du vorläufig suspendiert worden und in einer Situation, die natürlich alles andere als zufriedenstellend ist. Wie gehst du damit um? Wie gestaltest du deinen Trainingsalltag? Wie kannst du dich jetzt überhaupt auf das fokussieren, für was du als Leistungssportlerin eigentlich stehst?

Ich werde super unterstützt von meiner Familie und vom DSV. Die versuchen alles Menschenmögliche, um die Last von mir zu nehmen. Trotzdem geht es mir sehr, sehr schlecht. Es zieht extrem viel Energie. Nur im Training selber, wenn ich mich bewege und in der Natur draußen unterwegs bin, kann ich ein Stück weit den Kopf ausmachen und nicht drüber nachdenken, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Ja, ich muss aber allein trainieren durch die vorläufige Suspendierung. Es ist sehr, sehr hart.

Die Bundeswehr hat Verantwortung übernommen, der Truppenarzt gesagt, er hat ganz klar einen persönlichen Fehler gemacht. Es ist einfach menschliches Versagen. Davon kannst du dir jetzt aber nicht wahnsinnig viel kaufen, weil die Konsequenzen hast du zu tragen.

Genau, also mir hilft das jetzt gerade überhaupt nicht. Ich trage die Konsequenzen komplett. Ich hoffe bloß, dass es die Nada beziehungsweise auch die Wada in ihrem laufenden Verfahren berücksichtigt.

Was steht jetzt im Raum und was wäre dein Wunsch?

Es steht definitiv eine Sperre im Raum. Wenn es schlecht läuft, fällt für mich eben auch die Olympiade aus, was ich nicht hoffe, weil ich einfach hoffe, dass die Nada meine Tests, die alle negativ waren im Vorfeld zu den Wettkämpfen, berücksichtigt und auch das berücksichtigt, dass ich ein komplett transparenter Athlet bin.

Hattest du mal Gelegenheit, mit dem Arzt zu sprechen? Hattet ihr Kontakt?

Nein. Die Kommunikation läuft allein über den DSV, damit wir da auch komplett transparent sind und um mir auch ein bisschen Last abzunehmen.