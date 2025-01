Aus Vorsorge vom nationalen Verband freigestellt

Beim Wulff war bei einem Test vom 7. Dezember in Altenberg Methylhexanamin nachgewiesen worden. In Wettkämpfen ist dieses Stimulanzmittel verboten. Es ist in sogenannten Schlankmachern und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten und zählt mittlerweile zu den am häufigsten gefundenen Stimulanzien in Dopingproben.