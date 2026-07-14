"Unwürdiges Katz-und-Maus-Spiel"

Mit der Polizei hätten die Aktivisten "ein unwürdiges Katz-und-Maus-Spiel" betrieben und sich und andere in Gefahr gebracht, indem sie sich etwa auf das Dach des Gebäudes begaben. Dank eines professionellen polizeilichen Handelns seien die Aktionen so beendet werden, dass keine Personen zu Schaden gekommen seien, so Poseck. Das Geschehen müsse nun rechtsstaatlich aufgearbeitet werden. "Dabei setze ich darauf, dass die begangenen Straftaten konsequent geahndet werden", so Poseck.