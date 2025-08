Jena (dpa/th) - Die Fragen um ein einsames Kinderfahrrad an der Saale in Jena haben sich geklärt. Nach einem Polizeiaufruf meldete sich die Mutter des Kindes, dem das Rad gehörte, wie die Polizei Jena am Montag mitteilte. Sie erklärte laut Polizei: Beim Wetterumschwung habe die Familie das Fahrrad laut Polizei schlicht vergessen.