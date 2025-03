Skeptisch sei sie gewesen, sagte Ria Denner aus Unterweid am Dienstagnachmittag im Bürgerhaus Kaltennordheim – sie habe erst nur Bahnhof verstanden, was das Projekt mit der seltsamen Abkürzung BeBeQu eigentlich will. Und die hauptamtliche Koordinatorin dafür, Monika Simshäuser, ist „auch noch eine aus dem Westen, oh je“, habe sie gedacht. Nun, zweieinhalb Jahre später, stand Ria Denner im mit Senioren, die bei BeBeQu mitmachen, prall gefüllten Saal und berichtete, was man am Ende doch alles fertiggebracht hat mit diesem Projekt: Bewegungspfad „erfunden“, Bewegungsbegleiter (sprich Trainer) ausgebildet, Treffen organisiert, Kurse besucht und vor allem: Andere aus den Kaltennordheimer Ortsteilen gut kennengelernt. „Und mit der Monika sind wir nun per Du“, fasste die Unterweiderin fröhlich zusammen.