Nach Party vermisst: Polizei befragt Umfeld von vermisstem 26-Jährigen in Passau

Passau (dpa/lby) - Die Ermittlungen zu einem verschwundenen 26-Jährigen in Passau gehen weiter. Die Beamten versuchen nun, durch Befragung des Umfelds des Mannes Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu erlangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann war nach einer Party in der Innstadt in der Nacht zu Sonntag nicht mehr aufgetaucht. Daraufhin suchten Polizei und Rettungskräfte unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem 26-Jährigen - ohne Erfolg.