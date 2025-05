Würzburg - Der neue Papst Leo XIV. bringt nach Einschätzung seiner deutschen Mitbrüder aus dem Augustinerorden viel Erfahrung dazu mit, was die Kirche weltweit bewegt. Schließlich habe er einen auf der ganzen Welt aktiven Orden geleitet. "Er weiß, dass man nicht alle Kontinente über einen Kamm scheren kann", sagte der Provinzial der Bayerisch-Deutschen Provinz, Pater Lukas Schmidkunz, der Deutschen Presse-Agentur. Der neue Papst wisse, was in der jeweiligen Region "wichtig und notwendig ist".