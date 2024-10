Nach Orgelsanierung in Gerthausen: Klang statt Geächze und Gestöhne

Fragt man Orgelbaumeister Christoph Schindler, was an der Gerthäuser Orgel zu tun war, weiß er gar nicht, wo er anfangen soll. Die Orgel hatte „alle Krankheiten, die eine Orgel so haben kann.“ Wasserschaden, Holzwurm, Insektenbefall... „Alles, was man sich an Spinnen und anderem Getier vorstellen kann, steckte in der Orgel“, sagt er zum Beispiel. Oder: Die größten Pfeifen, über fünf Meter lang, standen an der Wand und da regnete es rein... Es blieb nichts anderes übrig, als das Instrument grundlegend zu sanieren: alles ausbauen, reinigen, reparieren, Teile ersetzen und wieder zusammenbauen. Die fünf Windladen etwa wurden ausgebaut, komplett zerlegt und wieder eingepasst. Auch alle Pfeifen wurden ausgebaut und restauriert. Neues kam hinzu, so ein elektrischer Winderzeuger. Die Gerthäuser Orgel sei ein interessantes Objekt, so Schindler: Bis auf die Balganlage traf man auf die Originale aus der Bauzeit, auch die Klaviaturen seien noch im Urzustand gewesen. „Die Gerthäuser hatten sich nach dem großen Brand im Dorf wahrlich keine kleine Orgel geleistet, sie ist schon etwas Besonderes“, schätzt der Fachmann das Instrument ein.