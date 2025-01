Laut einer Bahn-Sprecherin war davon vor allem der Abstellbereich in der Nähe des Hauptbahnhofs betroffen. Wegen des Oberleitungsschadens könne es sein, dass einzelne Züge erst später als benötigt oder gar nicht zur Abfahrt am Bahnhof bereitgestellt werden könnten. Die Auswirkungen hielten sich demnach aber "in Grenzen". Ein Techniker sei zur Reparatur vor Ort. Eine Ursache für den Oberleitungsschaden nannte die Bahn zunächst nicht.