Vor gerade einmal zwei Jahren war er in die Ilmenauer Verwaltung gekommen, nun ist er schon wieder weg: Frank Steffes, der Leiter des damals neu geschaffenen Amts für Gebäude und Liegenschaften bei der Stadtverwaltung Ilmenau, hat sich für eine neue berufliche Perspektive entschieden. Der Region bleibt er allerdings treu: Steffes wird ab April Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Arnstadt.