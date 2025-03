Großbrand am Mittwochmorgen in Stützerbach. Gegen 3.30 Uhr kam es dort zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße beziehungsweise Ortsdurchfahrt. Das Kuriose: Es ist das selbe leerstehende Haus, in dem es vor exakt einer Woche schon einmal gebrannt hatte. Es befindet sich direkt an der Bushaltestelle.