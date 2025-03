Frühlingshaftes Wetter zum Ferienende in Bayern

Am Wochenende gehen laut Deutschem Wetterdienst bei voraussichtlich viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 19 Grad in manchen Regionen die bayerischen Faschingsferien zu Ende. Auch in den Alpen sind bei Föhn milde Temperaturen zu erwarten. Gerade an malerischen Bergseen wie dem Eibsee ist deswegen mit einigem Besucher-Andrang zu rechnen.