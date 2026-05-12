Nach Nazi-Gruß: Frau soll Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben

München (dpa/lby) - Eine 59 Jahre alte Frau soll in München zunächst einen NS-Gruß gezeigt und dann einen 30-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Außerdem soll sie mehrfach zugeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchte sie den Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit auch zu treten und zu bespucken, was ihr in einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt allerdings nicht gelang.