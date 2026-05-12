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  4. Frau soll Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben

Nach Nazi-Gruß Frau soll Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben

Nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff in einem Einkaufszentrum ermittelt die Polizei gegen eine 59-Jährige. Das Opfer verständigte selbst die Beamten.

Nach Nazi-Gruß: Frau soll Mann rassistisch beleidigt und geschlagen haben
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Die Polizei nahm die Frau fest. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Eine 59 Jahre alte Frau soll in München zunächst einen NS-Gruß gezeigt und dann einen 30-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Außerdem soll sie mehrfach zugeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchte sie den Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit auch zu treten und zu bespucken, was ihr in einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt allerdings nicht gelang.

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Der 30-Jährige verständigte die Polizei und die verdächtige Deutsche wurde festgenommen. Sie muss sich nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.