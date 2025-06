Nach Nations League: Matthäus wünscht sich Kimmich im Mittelfeld

Matthäus: Pavlovic und Stiller fehlt noch Erfahrung

In seinem Fazit der beiden Niederlagen bei der Endrunde in der Nations League gegen Sieger Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) urteilte Matthäus, dass Angelo Stiller und Aleksandar Pavlovic eben jene Erfahrung fehlt. "Ich kann verstehen, dass (Bundestrainer) Julian Nagelsmann ihn rechts hinten braucht, aber diese Eigenschaften würden in der Mitte in meinen Augen noch mehr zum Tragen kommen", urteilte der Weltmeister von 1990.