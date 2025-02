München - Um den mutmaßlichen Anschlag in München aufzuklären, hat das bayerische Landeskriminalamt eine Sonderkommission eingerichtet. In der Soko "Seidlstraße" seien 140 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, sagte LKA-Vizepräsident Guido Limmer in München. Am Donnerstagvormittag war ein 24 Jahre alter Mann aus Afghanistan mit einem Auto in der Münchner Innenstadt in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei wurden nach jüngsten Angaben mindestens 36 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt.