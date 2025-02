Nach mutmaßlichem Anschlag: Bayerische AfD fordert Söders Rücktritt

Am Vormittag war ein junger Afghane in der Innenstadt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren und hatte so mindestens 28 Menschen verletzt, einige davon schwer. Der Mann war nach Worten Herrmanns ein abgelehnter Asylbewerber. Es sei allerdings festgestellt worden, "dass er eben im Moment nicht abgeschoben werden kann und er deshalb sich weiter in unserem Land aufhalten durfte".