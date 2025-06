München (dpa/lby) - In diesem Jahr haben bayerische Polizisten schon in neun Fällen auf Menschen geschossen. In sieben dieser Fälle gab es Verletzte, in zwei Fällen kam es zu tödlichen Verletzungen, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) in München der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.