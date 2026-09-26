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Nach Münchens Sieg Bundeskanzler Merz: "Olympia gehört nach Deutschland"

Olympia in Deutschland – und das ganze Land fiebert mit? Bundeskanzler Friedrich Merz träumt von Gänsehautmomenten und sichert München seine Unterstützung zu.

Nach Münchens Sieg: Bundeskanzler Merz: Olympia gehört nach Deutschland
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Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf Olympische Spiele in Deutschland und sichert der Bewerbung Münchens seine Unterstützung zu. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach der Entscheidung für München als deutschen Olympia-Kandidaten seine Hoffnung auf mögliche Spiele im eigenen Land geäußert. "Olympia gehört nach Deutschland. München ist unser Kandidat für die Bewerbung, ganz Deutschland steht dahinter. Wir wollen die Olympischen und Paralympischen Spiele zu uns holen - für Gänsehaut, große Erfolge, unvergessliche Momente und ein ganzes Land, das mitfiebert", schrieb der CDU-Politiker bei X.

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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte sich bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung in Baden-Baden für München und gegen die Region Köln-Rhein-Ruhr entschieden. Die bayerische Landeshauptstadt soll nun für Deutschland ins Rennen um die Ausrichtung der Spiele 2036, 2040 oder 2044 gehen.