Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach der Entscheidung für München als deutschen Olympia-Kandidaten seine Hoffnung auf mögliche Spiele im eigenen Land geäußert. "Olympia gehört nach Deutschland. München ist unser Kandidat für die Bewerbung, ganz Deutschland steht dahinter. Wir wollen die Olympischen und Paralympischen Spiele zu uns holen - für Gänsehaut, große Erfolge, unvergessliche Momente und ein ganzes Land, das mitfiebert", schrieb der CDU-Politiker bei X.