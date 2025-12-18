Kurz vor 9 Uhr ist es am Donnerstagmorgen in der Schmücker Straße in Manebach noch viel los. Ein Bagger transportiert die letzten Paletten, die Absperrungen werden entfernt. Denn nach mehreren Monaten Bauzeit ist der dritte Bauabschnitt fertiggestellt. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Ilmenau, des Wasser- und Abwasser-Verbands Ilmenau (Wavi) sowie der Stadtwerke Ilmenau.
Nach Monaten Bauzeit Schmücker Straße in Manebach wieder frei
Monika Julia Wolak 18.12.2025 - 13:00 Uhr