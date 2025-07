Mellrichstadt/Schweinfurt/Meiningen - Das teilten Staatsanwaltschaft Schweinfurt und Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch mit, nachdem der Tatverdächtige in Schweinfurt einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden war. Es gebe Gründe, die annehmen ließen, dass der Beschuldigte an „einer erheblichen psychischen Erkrankung“ leide, erklärt der Schweinfurter Oberstaatsanwalt Markus Küstner am Mittwochvormittag.