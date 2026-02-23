Nach Messer-Attacke: Aschaffenburg startet Ausschreibung für Gedenkort

Die Grundidee für den Gedenkort war zuvor in einer interdisziplinären Kommission entwickelt worden, der unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Kultur angehörten. Laut Stadt soll der Ort kein Symbol der Angst oder Trauer sein, sondern ein Ort, der zeigt, dass Gewalt nicht spaltet, sondern dass die Stadt zusammensteht. Um diese Idee zu untermauern, hat die Stadt weitere Aktionen geplant, etwa einen Workshop zum Thema Zivilcourage mit Jugendlichen.