Nach Messer-Attacke: Aschaffenburg startet Ausschreibung für Gedenkort

Aschaffenburg (dpa/lby) - Nach einem Künstlerwettbewerb für einen Gedenkort zum tödlichen Messerangriff im Park Schöntal in Aschaffenburg soll im Herbst feststehen, wie die Erinnerung an die Opfer aussehen könnte. Spätestens am 22. Januar 2028 soll dieser Erinnerungsort dann fertiggestellt sein. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 300.000 Euro, wie in einer Stadtratssitzung am Montagabend deutlich wurde. Das Plenum entschied sich einstimmig dafür, die Ausschreibung für den Erinnerungsort zu veröffentlichen.