Nach Meister-Titeln: Schwallungen ehrt starke Männer

Zillbach ist ein Ort der starken Männer. Im dortigen Kraftsportverein (KSV) wird nicht nur eisern trainiert, der Verein sammelt auch reihenweise Meistertitel. Zu den erfolgreichen Nachwuchskräften zählt Aaron Lurz aus Herpf. Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck hatte den jungen Mann in die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres eingeladen, um ihn auch im Namen der Gemeinde für seine Erfolge zu Ehren. Herpf zählt zwar nicht zur Einheitsgemeinde Schwallungen, dafür aber Zillbach, wo Aaron Lurz trainiert.