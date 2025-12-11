Nach Meister-Titeln: Schwallungen ehrt starke Männer

Deutscher Meister im Bankdrücken

Mit seinen 17 Jahren habe Aaron Lurz bereits Außergewöhnliches erreicht, sagte Heineck in seiner Laudatio. Lurz ist Deutscher Meister im Bankdrücken in der Jugend-A-Klasse bis 120 Kilo. „Mit beeindruckenden 150 Kilogramm stellte er nicht nur einen neuen Thüringen Rekord auf, sondern sicherte sich damit auch den Titel bei den Deutschen Meisterschaften.“ Außerdem halte der junge Sportler inzwischen zwei Landesrekorde, außer im Bankdrücken auch im Kreuzheben.