Aaron Lurz ist 17, trainiert in Zillbach und hat einen Thüringen-Rekord im Bankdrücken aufgestellt. Darauf ist auch der Schwallunger Gemeinderat stolz.

Nach Meister-Titeln: Schwallungen ehrt starke Männer
Der Deutsche Meister und Thüringen-Rekord-Halter Aaron Lurz mit seinem Trainer Matthias Wagner und Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck (von rechts) Foto: Ulricke Bischoff

Zillbach ist ein Ort der starken Männer. Im dortigen Kraftsportverein (KSV) wird nicht nur eisern trainiert, der Verein sammelt auch reihenweise Meistertitel. Zu den erfolgreichen Nachwuchskräften zählt Aaron Lurz aus Herpf. Schwallungens Bürgermeister Jan Heineck hatte den jungen Mann in die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres eingeladen, um ihn auch im Namen der Gemeinde für seine Erfolge zu Ehren. Herpf zählt zwar nicht zur Einheitsgemeinde Schwallungen, dafür aber Zillbach, wo Aaron Lurz trainiert.

Deutscher Meister im Bankdrücken

Mit seinen 17 Jahren habe Aaron Lurz bereits Außergewöhnliches erreicht, sagte Heineck in seiner Laudatio. Lurz ist Deutscher Meister im Bankdrücken in der Jugend-A-Klasse bis 120 Kilo. „Mit beeindruckenden 150 Kilogramm stellte er nicht nur einen neuen Thüringen Rekord auf, sondern sicherte sich damit auch den Titel bei den Deutschen Meisterschaften.“ Außerdem halte der junge Sportler inzwischen zwei Landesrekorde, außer im Bankdrücken auch im Kreuzheben.

Stolz auf solche Sportler

Der Bürgermeister nannte diese Erfolge ein Ergebnis von Disziplin, Ehrgeiz und großem Talent. „Wir sind stolz, dass ein Sportler aus unserer Region solche Spitzenleistungen erbringt“, sagt Heineck. „Aaron ist ein Vorbild für junge Menschen und zeigt, dass man mit Leidenschaft und Einsatz Großes erreichen kann.“

Trainer als Vorbild und Mentor

Gemeinderatsmitglied Matthias Wagner betrachtete die Ehrung besonders wohlwollend – und wurde vom Bürgermeister gleich anschließend nach vorn gebeten. Wagner ist Trainer des KSV Zillbach und habe in dieser Rolle maßgeblich zum Erfolg von Aaron Lutz beigetragen, sagte Heineck. Der Trainer sei seit vielen Jahren eine feste Größe im Kraftsport der Region und darüber hinaus. Sein Einsatz bedeute mehr als das reine Training, „er ist Mentor, Vorbild und treibende Kraft hinter den Erfolgen des Vereins“.

Der Gemeinderat danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz „für den Kraftsport und für unsere Jugend“. Mit seiner Arbeit habe Matthias Wagner nicht nur Titel geholt, sondern auch Werte wie Disziplin, Fairness und Teamgeist vermittelt.