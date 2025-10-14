Der Brandgeruch hängt noch in der Luft. Decke und Wände im Treppenhaus zeigen deutliche Spuren von Ruß. Das Feuer hat ganze Arbeit geleistet. Bei dem Brand im Haus Am Kiliansberg 22 war nicht nur eine Wohnung zerstört , sondern auch das Treppenhaus und Versorgungseinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie durch ein Wunder gab es keine weiteren Verletzten, blickt WBG-Geschäftsführer Volker Albrecht eine Woche später zurück. Nur der Mieter der Wohnung musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Alle anderen Personen konnten von der schnell und umsichtig handelnden Feuerwehr aus dem Haus geholt werden.